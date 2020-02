Geraberg. Gemeinden im Geratal müssen in Technik investieren.

Bedarfsplan für Feuerwehren in Arbeit

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bedarfsplan für Feuerwehren in Arbeit

Für die Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Geratal/Plaue soll bis zum Sommer eine Bedarfsplanung für die Feuerwehr erarbeitet werden. Auf deren Grundlage könnte man im Herbst Anträge für Fördermittel stellen, sagte VG-Chef Frank Geißler nach einer Beratung mit dem Ortsbrandmeister. Wichtig sei, sich einen genauen Überblick über die vorhandene Technik zu verschaffen. Insbesondere neue Löschfahrzeuge müssen angeschafft werden. Das ist teuer und die Kommunen sind auf Fördermittel angewiesen.

Mehrere Feuerwehrautos im VG-Gebiet wurden Ender der 1990er Jahre angeschafft, sie ersetzten damals die in die Jahre gekommene DDR-Technik. Mehr als 20 Jahre später seien sie aber inzwischen auch verschlissen und Ersatz steht an. In die Gebäude müsse man ebenfalls investieren, sagte Geißler.

Plaue wurde Teil der VG Geratal, ist aber nicht der Zweckvereinbarung zur Feuerwehr beigetreten. Für ihre Freiwillige Feuerwehr, die eng mit Arnstadt zusammenarbeitet, wird ein eigener Bedarfsplan erstellt. Aufgaben des Brandschutzes und der allgemeinen Hilfe sind Pflichtaufgaben der Gemeinden. Sie haben auch für die erforderlichen baulichen Anlagen sowie die technische Ausrüstung zu sorgen.