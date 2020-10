Bedeutsamer Tag

Frank Spilling, Arnstadts Bürgermeister: Der 3. Oktober 1990 ist ein bedeutsamer und glücklicher Tag in der Geschichte des wiedervereinigten Deutschlands. Nicht ohne Stolz möchte ich daran erinnern, dass die Arnstädter als eine der ersten in der DDR zum friedlichen Protest aufgerufen hatten. Aber auch Arnstadt musste nach 1990 durch ein Tal der Tränen gehen. 1990 betrug die Arbeitslosenquote 20 Prozent, heute liegt sie bei unter 5 Prozent. Die Abwanderungstendenz mit dem Tiefstand 2013 von 23.000 wurde gestoppt – 2020 leben in Arnstadt mehr als 28.000 Einwohner. Ich bin optimistisch, dass mittelfristig die Bevölkerungsanzahl von 30.000 Einwohnern erreicht werden kann. Auch Strukturwandel und Zusammenbruch größerer Betriebe konnte aufgefangen werden.