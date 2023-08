Bedrohliche Gewitterfront verschont Ilm-Kreis

Heftige Gewitter entluden sich am Dienstagabend auch über dem Ilm-Kreis. Diese Gewitterzelle fotografierte Jonas Möller unweit von Eischleben.

Eischleben. Trotz Starkregenfällen hielten sich die Schäden in Grenzen

Bedrohlich wirkende Gewitterwolken ballten sich am Dienstagabend über dem Ilm-Kreis zusammen. Das gab spektakuläre Fotomotive. Diese Aufnahme entstand am Ortsrand von Eischleben. Die Bewohner des Kreises hatten allerdings Glück: Zwar gab es Donner, Blitz und Starkregen. Abgesehen von ein paar umgestürzten Bäumen hielten sich die Schäden aber in Grenzen. Ganz im Gegensatz zum nahen Erfurt, wo ganze Straßenzüge überflutet, Hallen abgedeckt und Parks verwüstet wurden. Die Schäden sind noch immer nicht beseitigt. Auch für den Mittwochabend wurden wieder Unwetter angekündigt, ob der Ilm-Kreis wieder glimpflich davonkommt, war den Prognosen noch nicht zu entnehmen.