Begrüßung am Ortseingang

Neu gestaltet werden die Begrüßungsschilder von Wümbach. Bürgermeister Alex König (CDU) unterbreitete dafür den Ortsteilräten drei Vorschläge aus dem Werbe-Studio Voigt aus Gräfinau-Angstedt. Das Studio hatte schon die bisher stehenden Schilder für die Wolfsberggemeinde entworfen. Begrüßungsschilder sollen wieder an allen vier Ortseingangsstraßen aufgestellt werden.

Die Ortsteilräte berieten außerdem über die markanten „Ruetschwänzchen“-Figuren, die möglicherweise an der Weihnachtsbaumhülse am Anger einen neuen Standort finden sollen. Geplant ist, dorthin die bisher in der Weide stehende Holz-Figur umziehen zu lassen. Aufgestellt wird zeitgleich auch das neue, zum Fasching vorgestellte Holz-Ruetschwänzchen von Skulpturensäger Dirk Rudolf.