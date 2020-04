Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Behandlung der Puppen

Ostern ist vorbei, der Urlaub zu Ende und der Arbeitsalltag läuft langsam an. Das Aufstehen bereitet einige Mühe. Es beginnt mit dem jähen Schreien des Weckers, der die nächtliche Stille brutal durchdringt. Die nächste fast böse Überraschung wartet auf dem Weg zum Auto: Denn die Sonnenstrahlen täuschen erheblich, es ist bitter kalt.

Es ist kein Vergleich mit den sommerlichen Temperaturen vor Ostern. Denn dank Petrus können wir mit der Kleinen in die Natur: Wandern, Inlinerfahren, am See flanieren. Natürlich stets darauf bedacht, genügend Abstand zu den Mitmenschen zu halten.

Das Coronavirus samt Veränderungen sind beim Spross auch voll angekommen. Da wird der Oma auch schon mal lehrerhaft erklärt, dass wir nicht zu ihr können, weil es das Virus noch gibt. Und am Abend, nach dem Sandmann, wird sich durch Kindernachrichten gebildet und auf den neuesten Stand gebracht.

Beim Spielen übernimmt dann die Kleine die Versorgung und Betreuung erkrankter Kuscheltiere und Puppen. Diese müssen, wie im wahren Leben, Abstand halten, sich ruhig verhalten und werden stets mit Tabletten und Spritzen behandelt. Natürlich alles unter strengen Vorschriften.

Sicher ist auch das eine Art, mit der nicht leicht zu verstehenden Situation umzugehen.