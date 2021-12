Bei Unfall auf Arnstädter Kreuzung verletzt

Arnstadt Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Montagmorgen ereignete sich laut Polizei dieser Vorfahrtsunfall in der Kreuzung A71 und Schulplan in Arnstadt. Eine 65-Jährige kam aus Richtung Rudisleben und fuhr mit ihrem Ford auf der Straße Schulplan. Die Fordfahrerin fuhr in die Kreuzung "Zur A71" ein und missachtete jedoch die Vorfahrt gegenüber einer 34-Jährigen, welche mit ihrem Mazda aus Richtung A71 in Richtung Arnstädter Innenstadt fuhr.

Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, welche nicht mehr fahrbereit und durch einen Abschleppdienst geborgen werden mussten. Bei dem Verkehrsunfall wurde die 34-Jährige leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme musste die Polizei an der Kreuzung bei der Steuerung des Verkehrs eingreifen.

