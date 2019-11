„Bei uns da geht es magisch zu, der AKC gibt keine Ruh“

Das Saisonmotto war beim Arnstädter Karneval Club (AKC) Programm, als er Samstagabend zu seinem ersten Büttenabend der Session einlud. Magisch sollte es werden. Und natürlich wollte man keine Ruhe geben. Das tun Narren ja bekanntlich eh nur selten. Und so wurde es ein bunter Abend im Vereinshaus „Am See“ mit ganz viel Zauberhaftem und auch mal ein paar Spitzen.

Es gab viel Beliebtes, manch Neues und auch einen Abschied. Für letzteren sorgte Tanzmariechen Emma Rösner. Vierzehn Jahre schwang sie für den AKC mit waghalsigen Tanzfiguren die Beine. „Seit ich sechs bin tanze ich im Verein“, verriet die junge Frau. Nun der Abschied, der bei ihr und Trainerin Nicole Faßauer nicht ganz ohne Tränen abging. Im Januar startet der Flieger in die USA, wartet der Au-pair-Job in Washington D.C. „Komme ja wieder und bringe neue Ideen mit“, wünschte sich nicht nur AKC-Präsident Jens Schweinsberger. Zuvor hatte Emma noch einmal viel Beifall für ihre Darbietung eingeheimst.

So ganz wird der AKC aber auch ohne sie nicht ohne Tanzmariechen dastehen. Im vergangenen Jahr feierte Marie Müller ihr Debüt, nun ist sie die zweite Saison dabei. „Bei dem Namen muss man ja Tanzmariechen werden“, kommentierte Moderatorin Franz Gebauer, einst selbst Gardemädchen im Verein. Und weil sie einmal dabei war, rief sie auch gleich die närrische Gleichberechtigung aus. „Warum heißt es eigentlich nur Prinzengarde?, wollte sie wissen und machte daraus die „Prinzen- und Prinzessinnengarde.“ Die so umbenannten jungen Damen wussten dann mit ihrem Garde- wie mit ihrem Showtanz zu bezaubern. Einfach magisch eben. Vor allem letzterer, bei dem sich die Damen samt Quotenherrn als ebenso himmlisch wie teuflich gut entpuppten. Gleiches konnte man über die Kindergarde – als Peter Pan – und die Juniorengarde – als Harry Potter – sagen.

Das Lied „Supergeile Zeit“ schmettern AKC-Präsident Jens Schweinsberger (links) und Ekki Arnold, Arnschter Bock ehrenhalber. Foto: Berit Richter

„Keine Ruh“ gibt, also laut wird es, immer dann beim AKC, wenn die „Arnschter Böcke“ ihre Hits schmettern. Sei es das „Haus am See oder das „Stück von Arnstadt“, dass nicht nur die Karnevalisten so gern sind. Und bei der „Supergeilen Zeit“ sang auch der Ex-Sänger und mittlerweile zum „supergeile Ehrenbock“ promotete Ekki Arnold noch einmal mit. Lautstark versteht sich.

Keine Ruh wollten auch die Büttenredner des Vereins geben. Berenice Lehmann und Joci Bieniek sind mittlerweile nach einem Talentcasting unter den Gardemädchen vor ein paar Jahren schon alte Bütten-Hasen. Kein Wunder also, dass sie ihre Eltern einfach nur superpeinlich fanden. Ob da nicht vielleicht das Altersheim Abhilfe schaffen kann. Die Retourkutsche folgte auf dem Fuß. Auch Eltern finden ihre Kinder manchmal peinlich, mussten die Mädchen erfahren. Doch am Schluss stand das Fazit. Peinlich sind vor allem andere Leute und diese Büttenrede garantiert nicht.

Auch nicht Nicht-mehr-Jungesselle Peter Lauschner mit seiner oder Heiko Meier, der Büttenpremiere feierte. Mit selbst geschriebener Rede! Arnstadts Baustellen, 32 an der Zahl, lieferten ihm dafür genau Umleitungs- und Stauaufreger. Ob an der Arbeitsweise der Stadtverwaltung liegt? Jedenfalls so, wie sie sich Meister Sebastian sie vorstellt. Still sitzend und nichts arbeitend. Die Idee, Bilder mit echten Menschen darzustellen, wie sie Matthias Jäger und Franzi Gebauer umsetzten war originell und sorgte dafür, dass das mal mehr mal weniger freiwillig mitwirkende Publikum auch nicht zur Ruhe kam.

Kein Schwein gehabt also. „Warum müssen Schweine eigentlich immer für Schlechtes herhalten“, beschwerte sich da ein Exemplar dieser Spezies, hinter dem sich Katrin Poppig verbarg. Immerhin, so verkündete das Borstenvieh, habe es ja einige erfolgreichen Nachwuchs zur Welt gebracht. „Einer trägt Toupet, wohnt jetzt in Amerika und regiert ein ganzes Land.“ 470 Stunden Vorbereitung, so hat es Franzi Gebauer ausgerechnet, stecken in diesem Programm. Tanztraining und Gesangsübungen. Nicht eigenrechnet all die Mühen, welche die Helfer hinter den Kulissen in Vorbereitung und Durchführung haben, weshalb auch ihnen am Ende des Abends ein herzliches Dankeschön galt. Dass der AKC aber nicht nur Karneval kann sondern auch Kleinkunst wird er am 28. März wieder beweisen.