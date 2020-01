Arnstadt. Diana Machalett ist Gast beim frauenpolitischen Neujahrsfrühstück in Arnstadt.

Beigeordnete gibt Einblick in neuen Arbeitsalltag

In gemütlicher Runde mit Sekt, Häppchen und Süßigkeiten kamen die Damen zum frauenpolitischen Neujahrsfrühstück in Arnstadt zusammen. Treffpunkt war das Frauen- und Familienzentrum Arnstadt, in dem Leiterin Andrea Börmke-Nitschke gemeinsam mit ihrem Team alles vorbereitet hatte – vom Essen und Trinken über ausreichend Sitzgelegenheiten und zwei besondere Gäste. Die etwa 30 Frauen und einige Männer konnten Diana Machalett, 1. Beigeordnete der Stadt Arnstadt, kennenlernen und Martina Lang, Geschäftsstellenleiterin der Agentur für Arbeit im Ilm-Kreis.

Seit 2007 wieder in der Heimat tätig

Kurz und knapp stellte sich Diana Machalett vor. Sie ist 46 Jahre, in Arnstadt geboren und aufgewachsen und hat später in Jena Jura studiert. Anschließend zog es sie beruflich nach Kassel. Doch nach einigen Jahren wollte sie zurück in die Heimat, zu Familie und Freunden. Sie war von 2007 bis 2018 die Leiterin der Verwaltungsgemeinschaft Riechheimer Berg und ist seit Dezember letzten Jahres die 1. Beigeordnete der Stadt. Das sei eine Chance gewesen, die sie gerne genutzt habe. Von einer vollständigen Einarbeitung könne sie nach knapp zwei Monaten allerdings nicht sprechen. Denn es würden jeden Tag noch neue Aspekte hinzukommen. „Es macht mir sehr viel Spaß, und ich komme jeden Tag wieder“, lächelte sie und hatte damit die Anwesenden direkt auf ihrer Seite.

Die Arbeitsweise sei nun allerdings eine andere und das sei „auch sehr angenehm“. Früher habe sie alles selbst entscheiden müssen, nun gebe es Absprachen, Sitzungen und Beratungstermine. „Ich kann eine Rückkopplung geben und bekomme auch eine zurück“, erklärte sie. Neu sei außerdem, dass sie Mitarbeiter habe und Aufgaben verteilen könne.

Diana Machalett wünscht sich, in Arnstadt etwas bewegen und verändern zu können. Und sie denkt, dass dies mit Optimismus und Willenskraft möglich sei. Darauf wies sie auch im weiteren Verlauf des Frühstücks immer wieder hin.