Beim Klettern dem Himmel so nah

Drei halbstündige Vorträge über Klettertouren von Alpinisten aus dem Ilm-Kreis bietet die Sektion Ilmenau des Deutschen Alpenvereins am Donnerstag, 30. Januar, bei Sport Prediger in Ilmenau, Friedrich-Hofmann-Straße 4-6, an. Die kostenfreie Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Zuerst berichtet Dietrich Schild über Klettersteige in der Marmolada in den Dolomiten, dann entführen Tom Fülle und Phillip Claus an die Zugspitze, während es sich zum Schluss bei Oliver Warweg um den Mont Blanc dreht. Das Besondere dieser Vorträge: Alpinisten aus der Region berichten von ihren Erlebnissen – vielleicht nicht so professionell wie bei Multivisionsshows, aber dafür mit viel Begeisterung, berichtet Vereinsmitglied Frank Gaßmann.