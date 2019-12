Die Honawerschen Spatzen werden am Samstag erneut in der Kirche in Alkersleben ein Konzert geben.

Bekannte Lieder aus Südtirol

Bereits zur Tradition geworden ist das Benefizkonzert mit den „Honawerschen Spatzen“ kurz vor Weihnachten in der wunderschönen Dorfkirche in Alkersleben. Der Förderverein lädt dazu wieder am kommenden Samstag, dem 21. Dezember, um 15 Uhr ein. Die Band aus Hohenebra präsentiert viele bekannte Lieder zur Weihnacht und zum Advent aus Südtirol, eng angelehnt an ihr Vorbild, die Kastelruther Spatzen. Am vergangenen Wochenende begeisterten sie bei einem Konzert in Hohenebra im Kyffhäuserkreis.

Die Einnahmen der Veranstaltung in Alkersleben werden für die weitere Erhaltung der Kirche eingesetzt. „2020 ist vorgesehen, den Außenputz zu beenden. Dafür muss der Förderverein einen Eigenanteil aufbringen“, sagt Vereinschef Helmut Schiel. Jeder Euro hilft, der Verein freut sich auch sehr über Spenden und tatkräftige Unterstützung.

Der Förderverein öffnet die Kirche Sankt Gregorius mit ihren sehenswerten Malereien am Samstag bereits um 14 Uhr und bietet Plätzchen, Glühwein und alkoholfreie Getränke an.