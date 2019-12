Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Benefiz in Großbreitenbach: Der Apfel nicht weit vom Stamm

Kaum ein freier Platz am Samstagabend in Thüringens größter Fachwerkkirche St. Trinitatis zu Großbreitenbach, als dort in großartiger privater Initiative zum Benefizkonzert zugunsten des jungen Schwarzatal-Hospiz im benachbarten Katzhütte eingeladen war. Kathrin Reißner, Ergotherapeutin und erfahrene Freizeit-Rockmusiksängerin aus Gillersdorf hat schon oft mit ihrer schönen Stimme zur Gitarre alten und pflegebedürftigen Menschen in Einrichtungen unterschiedlichster Träger ehrenamtlich mit ihrer Musik große Freude bereitet. Nun aber gelang ihr etwas, womit sie selbst hinsichtlich der Samstagabend-Besucherzahlen trotz schneedurchmischten Schmuddelwetters so nie rechnete: „So viele sind gekommen, danke!“ Bevor sich nach über einer Stunde weihnachtlicher Weisen, nachdenklicher bis humoriger Rezitationen und wunderbar vielstimmiger Unterstützung durch den großen Neustädter Rennsteigchor die Spendenbox ausgangs des Benefizkonzertes füllte, gab es noch eine mit frenetischem Applaus belohnte Premiere: Mit ihren vier Jahren sang Kathrins Töchterchen Ida im Duo mit der Mama auch „Leise rieselt der Schnee“. So souverän und textsicher wie man ihre Mama kennt, gewann auch Ida die Herzen der Besucher. Die unterstützen mit ihren Spenden unter dem Motto „Für ein gutes Ende“ die Arbeit mit Menschen auf ihrem letzten Lebensabschnitt in der Hospizeinrichtung.