Benefizkonzert in der Jakobuskirche in Ilmenau

Zum Benefizkonzert für die Truhenorgel wird am Freitag, 28. April, um 19 Uhr in die Jakobuskirche in Ilmenau eingeladen. Die Organistinnen Jin Hyun und Emilia Krendelsberger spielen auf der großen Orgel Werke von Bach, Mendelssohn-Bartholdi, Reger und Widor. Beide sind Studentinnen des Leipziger Gewandhausorganisten Michael Schönheit, der die neue kleine Orgel vorstellen und das Konzert moderieren wird. Der Eintritt ist frei.