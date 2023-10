Benefizkonzert unterstützt Ilmenauer in Not

Ilmenau. Katharina Herz und das Luftwaffenmusikkorps gastieren in der Festhalle

Mit rund 50 Musikerinnen und Musikern, einem beeindruckenden Instrumentarium und der Schlager-Königin Katharina Herz kommt das Sinfonische Blasorchester des Luftwaffenmusikkorps Erfurt am Dienstag, dem 24. Oktober, in die Festhalle nach Ilmenau.

Für das Nachmittagskonzert (Beginn ist 16 Uhr) hat der Leiter des Ensembles, Oberstleutnant Tobis Wunderle, ein abwechslungsreiches Programm aus Märschen, Musical-Melodien und südamerikanische Rhythmen zusammengestellt.

Mit dem Benefizkonzert unterstützt das Orchester die Spendenaktion „Thüringen hilft“ der Funke-Tageszeitungen in Thüringen mit der Diakonie Mitteldeutschland, die Thüringern in Not zur Seite steht, etwa sozial schwachen Familien, behinderten Kindern und Jugendlichen und demenzkranken Senioren. Die Ilmenauer Tafel wurde bereits mehrfach von der Aktion unterstützt, eine traumatisierte junge Frau aus Ilmenau hat über die Aktion einen Therapiehund an die Seite bekommen.

Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, etwa unter www.ticketshop-thueringen.de unter Telefon: 0361/ 227 5227 sowie in der Ilmenauer Tourist-Info Am Markt 1 oder auch in der Touristinformation auf dem Arnstädter Markt.