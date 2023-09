Berater und Übersetzer für Bürger aus dem Ilm-Kreis

Arnstadt. Der Thüringer Bürgerbeauftragte Kurt Herzberg kümmert sich um Menschen, auch im Ilm-Kreis, die Probleme mit der öffentlichen Verwaltung haben.

Ob Streit mit dem Bauamt oder Nachberechnungen vom Jobcenter: Die Aufgabe des Bürgerbeauftragten Kurt Herzberg ist es, Menschen bei Problemen mit öffentlichen Behörden zu helfen.

Dabei fungiert er in verschiedenen Kernbereichen. Mal ist er Lotse, der die Leute an die richtigen Ansprechpartner im Behördendickicht weist, mal Berater, Moderator oder Übersetzer. „Die Bandbreite meiner Arbeit ist so bunt wie das Leben“, erklärt er. Eigentlich hatte er geplant, am Dienstag zum Sprechtag nach Arnstadt zu kommen. Doch es kamen nicht genug Anmeldungen zusammen, weshalb die Anliegen nun telefonisch statt vor Ort bearbeitet werden.

Bearbeitung für Wohngeldanträge dauert teilweise fünf Monate

Ein Problem, das auch Bürger aus dem Ilm-Kreis betrifft, sind Wohngeldanträge. Fünf Monate Bearbeitungszeit seien dafür derzeit nicht unüblich. Das ist viel zu lange, findet der Bürgerbeauftragte. Schließlich bräuchten die Leute das Geld, um ihre Mieten zahlen zu können. Je nach Fall würden sich teilweise dramatische Situationen ergeben. „Die Leute wissen nicht mehr, wo von sie leben sollen.“ Stark betroffen seien die Menschen, die kaum Geld zur Verfügung haben. „Sie müssen einen Antrag beim Sozialamt stellen, um die Notlage zu überbrücken“, sagt Herzberg. Grund für das Problem seien insbesondere personelle Engpässe bei den zuständigen Stellen im Landratsamt.

In diesem Jahr wird kein Sprechtag im Ilm-Kreis mehr stattfinden. Trotzdem können sich hilfsbedürftige Bürger auch weiterhin kostenlos von dem Bürgerbeauftragten beraten lassen.

Der Thüringer Bürgerbeauftragte kann entweder unter Telefon: 0361/57 3113871 oder per E-Mail an:post@buergerbeauftragter-thueringen.de erreicht werden.