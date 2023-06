Berufsberatung hilft beim Finden einer Ausbildung im Ilm-Kreis

Zum Wirtschaftsfrühling Arnstadt wurden im April Berufe und Perspektiven in der Stadthalle Arnstadt von 73 Unternehmen vorgestellt.

Ilm-Kreis. 192 Jugendliche aus dem Ilm-Kreis suchen noch eine Ausbildungsstelle. 411 Ausbildungsstellen sind noch frei.

Im Ilm-Kreis waren im Mai 368 Ausbildungsinteressierte als Bewerber für eine Ausbildungsstelle bei der Berufsberatung gemeldet. Davon suchen aktuell noch 192 aktiv, teilte die Agentur für Arbeit Thüringen Mitte mit. Alle anderen haben bereits einen Ausbildungsplatz oder eine andere Alternative für sich gefunden. Die beliebtesten Berufe der Jugendlichen sind: Mechatroniker, Verkäufer, Kaufmann Büromanagement, Tischler, Kfz-Mechatroniker Pkw-Technik, Kaufmann im Einzelhandel, Fachinformatiker-Anwendungsentwicklung, Medizinische Fachangestellte, Forstwirt und Verwaltungsfachangestellte- Bundesverwaltung.

„Das Schuljahr neigt sich dem Ende entgegen und Jugendliche, die immer noch nicht wissen, wie es für sie nach den Schulabschluss weitergeht rät die Arbeitsagentur, sich an die Berufsberatung zu wenden. Hier liegen aktuell noch mehr als 2000 regionale Ausbildungsstellen vor, auf die sie Interessierte gern vermitteln. Zum Bereich der Agentur für Arbeit Thüringen Mitte gehören die Regionen Erfurt, der Landkreis Gotha, der Ilm-Kreis, der Landkreis Sömmerda, Weimar und das Weimarer Land. Für die Unterstützung bei der Studienwahl stehen Beraterinnen und Berater ebenfalls bereit, sagte Marion Pommert, Geschäftsführerin Operativ der Arbeitsagentur Thüringen Mitte.

Rein rechnerisch kommen auf 100 Ausbildungsstellen 57 Bewerber

Die Unternehmen im Ilm-Kreis haben bisher 656 Ausbildungsstellen gemeldet, 64 mehr als vor einem Jahr. Rein rechnerisch kommen damit auf 100 Ausbildungsstellen 57 Bewerber. Aktuell sind noch 411 Ausbildungsstellen frei, vor allem im Handel, in Produktions- und Fertigungsberufen, der Logistik und im kaufmännischen Bereich. Die Berufsberatung bietet individuelle Beratungen an und ist telefonisch oder per Videotelefonie erreichbar: Hotline: 0800 4 5555 00.