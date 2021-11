In früheren Jahren kamen oft über 1000 Besucher zur Berufsinformationsmesse in die Arnstädter Berufsschule.

Berufsinformationsmesse in Arnstadt wird verschoben

Arnstadt. Der Platz in der Berufsschule reicht unter derzeitigen Bedingungen nicht aus. Ein neuer Termin wird aber anvisiert:

Erneut absagen musste jetzt die Initiative Erfurter Kreuz die Berufsinformationsmesse, die am 29. Januar 2022 stattfinden sollte. In den vergangenen Jahren kamen jeweils rund 1000 Schüler und ihre Eltern zu der Messe. Um die Veranstaltung unter den derzeitigen coronabedingten Hygiene- und Abstandsregeln stattfinden lassen zu können, reicht der Platz in der Berufsschule aber nicht aus, bedauert Franz-Josef Willems von der Initiative Erfurter Kreuz.

Daher sei nun die Entscheidung gefallen, sowohl die Messe als auch den Tag der offenen Tür der Staatlichen Berufsbildenden Schule, der jeweils parallel zur Messe stattfindet, am bislang geplanten Termin ausfallen zu lassen.

„Der persönliche Kontakt zum Unternehmen ist für einen Schüler bei der Berufswahl aber durch nichts zu ersetzen“, weiß Rüdiger Leib vom Staatlichen Berufsschulzentrum Arnstadt-Ilmenau. Auch die Firmen schätzen die Möglichkeit der direkten Ansprache. Die Initiative, die Berufsschule und die Wirtschaftsförderung der Stadtverwaltung prüfen daher, wie sich die Messe und der Tag der offenen Tür gegebenenfalls unter geänderten Rahmenbedingungen zu einem späteren Zeitpunkt dennoch durchführen lassen. Ziel ist es, die Veranstaltungen im zweiten Quartal 2022 nachzuholen, stellte Willems in Aussicht.