Berufsluft beim „Tag der Berufe“ im Ilm-Kreis schnuppern

Die Hotelpark Stadtbrauerei Arnstadt GmbH beteiligte sich 2020 am Tag der Berufe. Sales-Marketing Manager Florian Hollburg mit Schülern am Braukessel. (Archivbild)

Ilm-Kreis. Zum „Tag der Berufe“ können sich Schüler noch bis zum 10. März anmelden. Im Ilm-Kreis stellen sich 48 Unternehmen als Ausbildungsbetriebe vor.

Wer am „Tag der Berufe“ dabei sein möchte, kann sich noch bis Freitag. 10. März, anmelden. Am Mittwoch, 15. März, öffnen rund 200 Unternehmen in Mittelthüringen ihre Türen. Schülerinnen und Schüler ab der 7. Klasse haben die Chance, Berufe in der Praxis zu entdecken und herauszufinden, welcher Beruf zu ihnen passt.

„Das ist für jungen Menschen eine super Gelegenheit, Berufsluft zu schnuppern, Praktika zu vereinbaren und erste Kontakte zum Ausbildungsbetrieb zu knüpfen“, empfiehlt Irena Michel, Chefin der Arbeitsagentur Thüringen Mitte. Im nördlichen Ilm-Kreis stellen 20 Unternehmen über 35 Berufsbilder vor, im südlichen Kreis 28 Unternehmen knapp 45 Berufsbilder.

Anmeldung online unter:www.ba.tagderberufe.de.