Besondere Dixieland-Formation in Arnstadt

Arnstadt. Musiker dreier regionaler Bands traten im Prinzenhof gemeinsam auf.

Mitglieder der regionalen Bands Dixie Syncopaters Arnstadt, Burgen-Jazz-Band und Swing Stars vereinten sich für dieses einmalige Konzerterlebnis, dem trotz sommerlichster Temperaturen bis zu 100 Zuhörer im Arnstädter Prinzenhof beiwohnten. Neben dem harten Kern der Dixie Syncopaters Arnstadt musizierten Kristin Petrasch (Gesang), Thomas Krannich (Banjo, Gitarre), Stefan Kister (Posaune), Achim Unbehaun (Bass, Bassgitarre) und Bernd Klose (Drums). Ronald Petrasch von der Burgen-Jazz-Band hatte den Hut auf für dieses besondere Event. Sie hätten gern noch mehr Zugaben gespielt. Allerdings musste sich seine Band sputen – ein weiteres Konzert stand am Sonntagnachmittag in Merxleben an.