Besondere Momente erleichtern Alltag

Die erste Woche zu Hause ist geschafft. Schon oder erst? So richtig kann es gar nicht eingeschätzt werden, schließlich sind Stimmung und Laune auch tagesformabhängig. Das Wetter spielt dabei eine entscheidende Rolle. An einem Tag mit herrlichem Frühlingswetter scheint die Zeit zu rennen, an einem anderen, grauen tristen Tag hingegen zu stehen. Es ist ein ständiges Auf und Ab. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Zwischen all den neuen Nachrichten und Meldungen sowie der ungewohnten Situation mit Mama im Homeoffice hat Emilia Geburtstag. Es ist doch ein so wichtiger Tag, dem schon Ewigkeiten entgegengefiebert wird. Die Ideen und Wünsche sind ganz bunt und verschieden, ändern sich fast stündlich. Aber es ist eben kein Geburtstag wie sonst, die Familie ist nicht anwesend, auch die Freunde fehlen. Der einzige Lichtblick: strahlender Sonnenschein. Das bedeutet, dass neue Fahrrad kann auch im Freien und an der frischen Luft direkt ausprobiert werden. Natürlich darauf bedacht, dass keine weiteren Menschen in Reichweite sind. Sowohl, um diese nicht umzufahren, als auch um sich nicht anzustecken.

Bei strahlendem Sonnenschein und auf dem Balkon lassen sich die aufgegebenen Hausaufgaben leichter erledigen. Unter den Argusaugen der Mama wird gerechnet, geschrieben und gelesen, um am Ende sich aber mit den schönen Dingen des Lebens zu beschäftigen: dem Basteln. Sorgsam, mit Bedacht und viel Ausdauer werden die kleinen Kugeln sortiert und dann ordentlich aufgefädelt. Die Mama sitzt daneben und gibt Hilfestellung. Es sind die besonderen Momente, von denen nur einen Tag später schon gezehrt werden kann. Genau dann, wenn es wieder trist und grau ist und kein Entfliehen auf den Balkon, in den eigenen Garten oder in den Wald möglich ist.