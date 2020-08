Besondere Stadtführung endet mit Besuch im Schlossmuseum

Zu einer besonderen Stadtführung in der Kreisstadt wird ab sofort immer von Dienstag bis Donnerstag um 14 Uhr auf dem Marktplatz eingeladen. Viele Gäste besuchen die Bachstadt unter der Woche. Damit auch sie das Schlossmuseum sehen können, gibt es diese besondere Kombiführung aus Stadtrundgang und Museumsbesuch. Am Mittwoch konnte Stadtführerin Susanna Hempel (links) Gabriele Hertel und Kerstin Tillemann aus Zwickau und Ingrid und Klaus Langer aus Freital bei Dresden am Bachdenkmal begrüßen. Der Rundgang durch die Innenstadt dauert eine Stunde und wird im Schlossmuseum mit einem Museumsrundgang fortgesetzt.