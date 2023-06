Besonnenheit trotz Warnsignal

Antonia Pfaff über Blaulicht und Martinshorn im Straßenverkehr

Die Straßen sind voll. Die Ampel ständig rot und die Fahrzeuge schleppen sich mühsam durch den Feierabendverkehr. Jeder kennt diese Situation. Und jetzt mal Hand auf Herz: Wie oft wünschen wir uns als Fahrer in diesen Moment, einfach mal das Blaulicht auf das Dach zu stecken, es einzuschalten und an all den Fahrzeugen frech vorbeizufahren.

Mit Blaulicht und Martinshorn fahren: Was im ersten Augenblick verlockend klingt, ist mit viel Obacht und Rücksichtnahme verbunden. Die Warnsignale bedeuten zwar, der Patient muss zeitnah in ein nah gelegenes Krankenhaus, bedeutet aber auch, dass entsprechend rücksichtsvoll in Bezug auf den Notfallsanitäter sowie den Patienten gefahren werden muss.

Der Fahrer muss genau auf den Straßenverkehr achten, wird der RTW wahrgenommen und ihm die Vorfahrt auch gewährt. Selbst wenn es akut ist, muss der Rettungssanitäter Ruhe bewahren, ähnlich wie der Notfallsanitäter bei der Versorgung des Patienten am Einsatzort und während der Fahrt.

An dieser Stelle Respekt für die Arbeit des Rettungsdienstes, für den Einsatz und die Besonnenheit in jeder Situation.