Betagtes Duo sucht neuen Besitzer

Einen Schicksalsschlag erlitten vor kurzem die beiden Hundeherrschaften Sissi und Kenny. Ihre Besitzerin starb, eine Betreuung der Tiere durch Verwandte war nicht möglich. Daher zog das Duo Ende März ins Tierheim. Nun sind sie bereit, um vermittelt zu werden.

Kenny ist ein neun Jahre alter, schüchterner Shi Tzu, der sich an die neue Situation erst gewöhnen muss. Er braucht Zeit, bis er auf Menschen zugeht. Verarbeitet hat er den Verlust des Frauchens noch nicht. Er liegt gerne in seinem Hundekorb und beobachtet aus einer sicheren Position heraus, was um ihn herum geschieht.

Seine tierische Partnerin Sissi ist im Gegenteil zu ihm ein sehr aufgeschlossener Hund. Die zehnjährige Yorkshire-Terrier-Hündin ist ein richtiger Wirbelwind und freut sich über jeden Menschenkontakt. Stürmisch kommt sie auf neue Zweibeiner zugerannt und verzaubert sie mit ihren kugelrunden Puppenaugen.

Sissi ist ein richtiger Wirbelwind. Foto: Anne Kolmogorow

Beide Hunde sind nicht kastriert, weswegen Kenny seit Jahren einen Kastrationschip trägt, um Nachwuchs zu verhindern. Im Tierheim soll die Kastration des Rüden bald nachgeholt werden. Die ersten Impfungen haben die Tiere bereits erhalten und die Nachimpfung erfolgt in den nächsten Wochen. Außerdem sind sie gechipt und wurden im Tierheim gegen Parasiten behandelt. In den vergangenen Monaten wurde ihre Fellpflege etwas vernachlässigt.

Die Tierheimmitarbeiter werden sie in den nächsten Tagen, wenn sommerliche Temperaturen herrschen, ausgiebig baden und ihre Haarpracht wieder in Form bringen. Kenny und Sissi sind sehr umgänglich und lieb zu jedermann. Natürlich benötigen sie im neuen Zuhause eine Eingewöhnungszeit und altersentsprechend auch eine ruhige, liebevolle Umgebung. Wichtig ist: Einzeln vermittelt werden die Hunde nicht, da sie ihr Leben lang ein gutes Team sind.

Kenny und Sissi sind übrigens beide richtige Schleckermäulchen und müssen an Hundefutter erst herangeführt werden. In den vergangenen Jahren bekamen sie ausschließlich Menschenessen vom Tisch und sind daher noch skeptisch, was Nahrung aus dem Napf betrifft. Mit Geduld und Liebe bekommt man mit Sissi und Kenny zwei treue Weggefährten, die ein sicheres Zuhause zu schätzen wissen.

Wegen der Corona-Einschränkungen werden Interessierte gebeten, sich zuvor telefonisch mit dem Tierheim in Kontakt zu setzen.

Das Tierheim Ilmenau ist erreichbar unter Telefon: 03677/671157.