Betreiberkonzept für Ilmenauer Schlitten- und Bobwelt ist der Knackpunkt

In Ilmenau gibt es bereits die Schlittenscheune, ein liebevoll vom Verein gestaltetes Privatmuseum, hier das Wandbild am Gebäude.

Ilmenau. Der Neubau einer Schlitten- und Bobwelt in Ilmenau ist bereits weit gediehen – zumindest auf dem Papier. Es gibt ein in Frage kommendes Grundstück, eine inhaltliche Konzeption und eine Architekturzeichnung. Auf 160 Quadratmetern Ausstellungsfläche soll die Geschichte des eng mit der Stadt Ilmenau verwobenen Rodel- und Bobsports von den Anfängen bis heute dargestellt werden.

Dass sich das Vorhaben überhaupt schon in diesem Stadium befindet, ist dem Engagement des Traditionsvereins "Schlitten und Bob" unter der Leitung von Roland Hollaschke und Norbert Wagner zu verdanken. Doch nun soll die Vision in ein handfestes Projekt übergeleitet werden und das scheint schwieriger zu sein, als anfangs gedacht. Wie Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos) in dieser Woche auf Anfrage unserer Zeitung sagte, gebe es „noch viel Abstimmungsbedarf“.

Zwar haben sowohl der Kreistag als auch der Stadtrat bereits einen Zweckverband zur Umsetzung des Vorhabens beschlossen. Nun aber sind etliche Details zu klären. „Es sind noch unendlich viele Fragen offen“, beschrieb Schultheiß den aktuellen Stand der Verhandlungen. Ein Knackpunkt dabei: Wie soll ein Betreiberkonzept der Schlitten und Bobwelt aussehen? Denn eine dauerhafte Bezuschussung der Einrichtung durch die Kommune wird in Teilen des Stadtrats eher kritisch gesehen – zumal gar nicht klar ist, wie die Finanzen von Ilmenau durch die Corona-Krise in den nächsten Jahren aussehen werden.

Zur Zurückhaltung riet daher in der vergangenen Woche beim Beschluss des Haushalts für 2021 Gunther Kreuzberger, Fraktionsvorsitzender von Pro Bockwurst, SPD und Ilmenau direkt. „Der Errichtung von Traumschlössern und anderen ambitionierten Projekten müssen wir in der momentanen Situation eine Absage erteilen“, erklärte er und zielte damit konkret auf zwei Vorhaben ab: den Ausbau des Lindenbergs und eine Beteiligung am Vorhaben einer Schlitten- und Bobwelt.

Aus Sicht von Daniel Schultheiß ist das „eine legitime Warnung“, sagte er auf Nachfrage. Schließlich sei der Stadtrat letztlich das Entscheidungsgremium. Deswegen sollen die Kommunalpolitiker auch bei jedem nun folgenden Schritt beteiligt werden, versicherte der Oberbürgermeister. „Wir werden einen ausgewogenen Vertragsentwurf aus Verwaltungssicht vorlegen. Doch beschließen kann das nur der Stadtrat“, so Schultheiß.

Schon jetzt wird eine Beteiligung in der Zweckvereinbarung an eine entscheidende Bedingung geknüpft: Voraussetzung ist eine mindestens 90-prozentige Förderung durch das Land, hieß es in der Beschlussvorlage. Nach Einschätzung von Landrätin Petra Enders (Die Linke) wäre die Erlebniswelt ein idealer Baustein im Zusammenhang mit den Weltmeisterschaften im Rodeln und Biathlon im Jahr 2023 in Oberhof.

Doch das ist ein weiterer Haken an der Sache: Wie im Stadtrat von Ilmenau kolportiert wurde, zögern die Entscheider im Land, weil eine solche Erlebniswelt gern näher an den Sportstätten gesehen würde. „Man hört, dass das Konzept sehr gut, nur der Standort der falsche ist“, merkte Karl-Heinz Mitzschke an, Fraktionsvorsitzender von Die Linke. Nur ist das Konzept eben wie es ist, weil es mit viel Herzblut in Ilmenau erstellt wurde.

Nach Angaben des Traditionsvereins Schlitten und Sport begannen sieben Olympiasieger ihre Laufbahn in der Stadt. In der durch Eigeninitiative entstandenen Schlittenscheune sind bereits jetzt 100 historische Schlitten ab dem 19. Jahrhundert zu sehen.

Das erste Thüringer Schneeschuhfest mit Wettrodeln fand 1901 in Ilmenau statt. Sieben Jahre später wurde in der Stadt zudem der erste Wintersportverein gegründet, der vor allem von der Beteiligung der Studenten des Ilmenauer Technikums lebte.

Im Jahr 1908 fand das erste offizielle Bobrennen statt, dem weitere hochkarätige Veranstaltungen folgten – begleitet von Entwicklungen der Sportgeräte aus Ilmenau selbst. 2018 errang die Ilmenauer Rennrodlerin Dajana Eitberger bei den Olympischen Spielen in Pjöngjang die Silbermedaille.