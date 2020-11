Betroffene Einrichtungen im Ilm-Kreis kämpfen mit Corona-Maßnahmen

Seit Montag gilt der sogenannte „Lockdown light“. Die durch Bund und Länder beschlossene erneute Schließung von kulturellen Einrichtungen, Freizeitangeboten sowie Hotels und Restaurants soll die weitere Ausbreitung des Coronavirus eindämmen. Die verordneten Maßnahmen betreffen auch etliche Einrichtungen im Ilm-Kreis.

„Bescheiden“, bezeichnet Arnstadts Badchef Oliver Steinacker die aktuelle Situation. Gestern und heute stehen nun umfangreiche Reinigungsarbeiten im Bad- und Saunabereich an. Die seien zwar sowieso geplant gewesen, doch statt am Mittwoch die Pforten für die Badegäste wieder zu öffnen, müssen sie verschlossen bleiben. Der Badchef spricht von einer „schwebenden Lage.“ Denn aktuell wüssten sie nicht, ob sie das Bad für den Schulsport und die Reha-Kurse in der kommenden Woche öffnen können. Wenn dies möglich sein sollte, so Steinacker, dann würde das Bad von 8 bis 15 Uhr öffnen. Wirtschaftlich sei das allerdings nicht. Im Raum stehe auch die Frage, ob das Bad eine finanzielle Förderung für den Ausfall bekomme – sowohl für den Fall, dass Schulsport und Reha-Kurse angeboten werden, als auch für die vollständige Schließung. Auch die Kinderschwimmlernkurse seien in der Schwebe.

Theater sucht bereits nach Ersatzterminen

Oliver Lang von der Arnstädter Stadtverwaltung weist daraufhin, dass ab sofort der Trainings- und Wettkampfbetrieb auf den kommunalen Sportanlagen vom 2. bis 30. November eingestellt ist. Ebenfalls geschlossen ist das Schlossmuseum, die Ausstellungen können nicht besucht werden. Der Tierpark und die Bibliothek hätten wie gewohnt geöffnet.

Reinhard Köhler, Vorsitzender des Theatervereins, versucht optimistisch zu bleiben. Denn aktuell würden die Mitarbeiter des Theaters noch am Bühnenbild für „Die Konferenz der Tiere“ arbeiten, die Ende November präsentiert werden soll. „Wir sind gerade daran, die Aufführung für Schulen anzubieten, denn im Theater würden die Schüler genauso nebeneinander sitzen, wie in der Schule. Außerdem haben wir ein sehr gutes Hygienekonzept“, so Köhler weiter. Ein entsprechendes Schreiben werde mit der Landrätin in Absprache mit dem Gesundheitsamt verfasst. Ansonsten werden für die Veranstaltungen im November bereits Ersatztermine gesucht. Köhler: „Das ist natürlich mit viel Arbeit und Aufwand für uns verbunden.“

Reha und Sportkurseim Ilmenauer Bad

„Die gegenwärtige Situation aufgrund der schnellen Verbreitung des Coronavirus stellt uns vor große Herausforderungen. Im Ilm-Kreis sind wir nicht in der Weise betroffen, wie in anderen Regionen Deutschlands. Dennoch sind die, durch die Gesundheitsbehörden des Bundes, des Landes und des Landkreises, angeordneten Regeln zu befolgen und Schutzmaßnahmen für Ihre Gesundheit sinnvoll“, schreibt Ilmenaus Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos) auf der Homepage der Stadt Ilmenau.

Die Thüringer Verordnung über außerordentliche Sondermaßnahmen zur Eindämmung einer sprunghaften Ausbreitung des Coronavirus’ gibt unter anderem vor, dass die Schwimmhallen seit dem 2. November für den Publikumsverkehr zu schließen sind. Damit stellt die Stadt den gerade erst gestarteten Badebetrieb in dem Neubau vorübergehend wieder ein, eine Wiedereröffnung wird erst nach dem 30. November stattfinden können. Medizinisch notwendige Angebote der Vorsorge und Rehabilitation sowie der Sport- und Schwimmunterricht der Schulen könne weiterhin stattfinden. Auch die Eishalle ist derzeit wieder geschlossen.

Weiterhin geöffnet zu den bisherigen Zeiten ist die Stadtbibliothek in Ilmenau. Am Donnerstag und Freitag verzeichnete man dort noch einmal einen richtigen Ansturm, sagte Leiterin Dagmar Zwikirsch, die Nutzer hatten wohl befürchtet, dass auch hier ab Montag geschlossen wird. Maximal dürfen sich acht Personen in der Bibliothek aufhalten, die Kontakte sind durch die Benutzerausweise hinterlegt. Bereits in den vergangenen Wochen wurden Buchlesungen aus Platzgründen auf das kommende Jahr verschoben, die gekauften Karten behalten weiterhin ihre Gültigkeit.

Keine Gruppentreffen im Mehrgenerationenhaus

Das Goethe-Stadt-Museum und das Museum Jagdhaus Gabelbach bleiben bis 30. November geschlossen, steht auf der Homepage der Stadt Ilmenau unter Kultur und Museum. Den Gästen werden aber auch unter der Rubrik „Digitale Einblicke“ Informationen über die Museen gegeben. Abrufbar sind auch Filmbeiträge über vergangene Sonderausstellungen zu Spielwaren aus Ilmenau und Technischen Innovationen aus der Region.

Im Mehrgenerationenhaus und Frauen- und Familienzentrum Ilmenau können aktuell keine Gruppentreffen oder Treffen von Selbsthilfegruppen sowie andere Events stattfinden. Anfragen und Beratungen werden per E-Mail bearbeitet. Die vorläufigen Öffnungszeiten für Beratungen sind Montag bis Donnerstag 9 bis 14 Uhr. Die Leiterin des Hauses, Monika Heß, ist unter 03677/893023 oder E-Mail zu erreichen: ffz-ilmenau@web.de