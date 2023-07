Betrunkener Autofahrer schläft auf A71 am Lenkrad ein und verursacht Unfall

Gräfenroda. Auf der A71 bei Gräfenroda ist ein 58-Jähriger am Steuer eingeschlafen und in die Leitplanke gefahren. Die Polizei fand schnell heraus, dass die Übermüdung nicht als einzige Ursache zum Unfall beigetragen hatte.

Am Donnerstagnachmittag verursachte ein Autofahrer auf der A 71 bei Gräfenroda einen Verkehrsunfall kurz vor dem Tunnel "Berg Bock". Wie die Polizei informierte, schlief der 58-Jährige nach eigenen Angaben am Steuer ein und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Dem Zufall war es zu verdanken, dass sich zu diesem Zeitpunkt kein weiteres Fahrzeug in diesem Bereich befand. Durch die Kollision wieder erwacht, sei der Fahrer auf den nächsten Parkplatz gefahren und meldete sich dort bei der Polizei.

Die Beamten bemerkten, dass die Übermüdung des Fahrers nicht als einzige Ursache zum Unfall beigetragen hatte. Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von 0,66 Promille ergeben. Ein Strafverfahren wurde umgehend eingeleitet, eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein des Fahrers sichergestellt. Zusätzlich entstand am Wagen des Mannes ein geschätzter Schaden von ca. 8000 Euro.

