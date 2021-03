Betrunkener Familienvater widersetzt sich der Polizei

Arnstadt. In Arnstadt hat ein stark betrunkener 35 Jahre alter Familienvater für zwei Polizeieinsätze in der Nacht gesorgt.

Am späten Samstagabend wurde die Polizei in Arnstadt zu einem Streit in einer Wohnung gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein stark alkoholisierter 35-jähriger Familienvater in Rage wahr und sich nicht beruhigen wollte. Die Polizei verwies den Mann daraufhin aus der Wohnung.

Wenige Stunden später kehrte der Mann aber zurück und es kam erneut zum Streit. Die informierte Polizei nahm diesmal den 35-Jährigem mit zur Polizeiinspektion nach Ilmenau, wo er die restliche Nacht in einer Zelle verbringen sollte. Allerdings leistete der Mann bei der Festnahme und auch später auf der Wache erheblichen Widerstand gegen die Polizisten.

Gegen den 35-Jährigen wird nun in mehreren Fällen ermittelt.