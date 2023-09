Beute in fünfstelliger Höhe bei Einbruch in Arnstädter Tankstelle

Arnstadt Vier bislang unbekannte Männer sind in eine Tankstelle in Arnstadt eingebrochen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

In der Nacht zum Freitag gegen 1.45 Uhr sind vier bislang unbekannte Männer in eine Tankstelle in der Ichtershäuser Straße in Arnstadt eingebrochen.

Wie die Polizei mitteilte, drangen sie gewaltsam in das Gebäude ein und stahlen dann Bargeld in fünfstelliger Höhe. Die Täter seien dann mit einem Auto - vermutlich ein silberfarbenen Audi mit dem Kennzeichenfragment "KÜN-** - in unbekannte Richtung geflüchtet.

Die Polizei sucht Zeugen: Hinweise zu den Tätern, dem Fahrzeug oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0242279/2023) entgegen.

