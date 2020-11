Seit 30 Jahren gibt es das Baugeschäft Köth in Niederwillingen. Annerose und Eckhard Köth, Ronny Köth, Ralf Degenhardt, Dirk Prause und Mario Trefflich sind eine eingeschworene Truppe.

„Los geht es. Wir haben zu tun.“ Gut gelaunt steigen die Mitarbeiter der Köth GmbH in ihre Firmenautos und fahren vom Hof. Zuvor nahmen sie sich einige Minuten, um mit Firmenchef Eckhard Köth ein gemeinsames Foto zu machen. Schließlich kann er ein rundes Jubiläum feiern: 30 Jahre ist es her, dass er den Schritt in die Selbstständigkeit wagte.