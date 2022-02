Bewerbung für Spezialklasse der Ilmenauer Goetheschule

Die Goetheschule Ilmenau bietet eine vertiefte Ausbildung in den Profilfächern Mathematik, Physik, Chemie, Biologie und Informatik an. (Archivfoto)

Ilmenau. Noch bis 21. Februar können Bewerbungen für die mathematisch-naturwissenschaftliche Spezialklasse der Goetheschule Ilmenau abgegeben werden.

Der Bewerbungszeitraum für die mathematisch-naturwissenschaftliche Spezialklasse der Klassenstufe 9 für das Schuljahr 2022/23 an der Goetheschule Ilmenau endet bald. Wie Nancy Neitzke mitteilt, erwerben die Schülerinnen und Schüler nicht nur das Thüringer Abitur, sondern erhalten darüber hinaus auch eine vertiefte Ausbildung in Mathematik, Physik, Chemie, Biologie und Informatik. Somit sei der Besuch der Spezialklasse eine gute Vorbereitung für ein Studium mit mathematisch-naturwissenschaftlichen Grundlagen. Für Schüler, die nicht in Ilmenau wohnen, besteht die Möglichkeit der Unterbringung im Internat. Zudem wird auf der Homepage der Schule in kurzen Videos über die Spezialklasse informiert.

Eine Bewerbung von Schülern der 8. Klassen eines gymnasialen Bildungszweiges kann noch bis 21. Februar schriftlich an Goetheschule Ilmenau, zu Händen Herrn Ottolinger, Herderstraße 44, 98693 Ilmenau gerichtet werden.

Mehr Infos: www.goetheschule-ilmenau.de/?Spezialschulteil