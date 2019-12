Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Biabellabimbathleten erwarten prominente Sportler

Zum siebten Mal findet am 29. Februar der Biabellabimbathlon in Gossel statt. Kleine und große Biabellabimbathleten werden auf dem hindernisgepickten Rundkurs um Bestzeiten wetteifern, egal ob Schnee liegt oder nicht, und dabei vor allem eines haben: viel Spaß. Diesmal gibt es wahrscheinlich sogar prominente Konkurrenz. „Wir wissen noch nicht, wer kommt, aber der Oberhofer Wintersport hat zugesagt, dass man ein Team mit Spitzenathleten stellt“, sagt Heiko Meyer vom Biabellabimbathlon-Verein.

Auch wenn der Blick in Gossel schon jetzt in Richtung Februar geht, wenn man mit der ersten Schneeschuh-Weitwurf-Weltmeisterschaft auch gleich noch eine Neuheit im Programm hat, dachten die Vereinsmitglieder in den letzten Wochen auch an Kinder und Jugendliche, denen es nicht ganz so gut geht. Zum dritten Mal gab es deshalb die Aktion der Biabella-Weihnachtsbox. „Wir sammelten Päckchen für die Kinder in und um Arnstadt, die wir zusammen mit der Arnstädter Tafel rechtzeitig vor Weihnachten ausgegeben haben“, berichtet Heiko Meyer.

Hatte der Verein in den letzten Jahren immer die Spender gebeten, selbst ein Päckchen zusammenzustellen, so wurden diesmal erstmals auch fertige Geschenke bereitgestellt. „Für alle, die es zeitlich nicht geschafft haben“, erklärte Heiko Meyer. „Spielwelt Schmidt hat uns die Päckchen zur Verfügung gestellt, die zum Advent unterm Turm erworben werden konnten.“ Mehr als 150 Geschenke konnten so ausgegeben werden. „Wir möchten uns bei allen bedanken, die dafür gesorgt haben, dass auch im dritten Jahr unsere Weihnachtsbox ein voller Erfolg war“, sagte Heiko Meyer.

Zudem stattete der Verein auch der Kindervilla Stadtilm einen Besuch ab und überreichte in den drei Häusern, welche der Verein betreibt, Weihnachtsgeschenke.

„Als krönenden Abschluss durften wir die erste Tierparkweihnacht mit unserer EntonovV bereichern. Mit Gummientchen auf Plüschbären schießen war ein Riesenspaß.“ Auch hier hat der Verein nicht nur an sich gedacht: „Obwohl das Schießen kostenlos war, konnten wir doch genug Geld sammeln, um vor Ort noch eine Tierpatenschaft abzuschließen.“