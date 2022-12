Bibliothek Ilmenau lädt zu Lesungen ein

Ilmenau. Drei Autoren-Lesungen und eine Comedyshow sind im nächsten Jahr im Parkcafé der Ilmenauer Festhalle zu erleben.

Von der Ilmenauer Bibliothek wird es im Jahr 2023 ein abwechslungsreiches Programm im Parkcafé der Festhalle geben. Eine True Crime-Lesung mit Romy Hausmann „True Crime – Der Abgrund in mir“ ist am Dienstag, dem 7. Februar, um 19.30 Uhr für 22 Euro (Vorverkauf 15 Euro) zu erleben. In einfühlsamen Gesprächen mit Angehörigen und Opfern, Tätern und Ermittlern, mit Richtern, Forensikern, Medizinern und Traumaexperten spürt sie den Fragen hinter dem Offensichtlichen nach.

Stefan Schwarz liest aus seinem Buch „Bis ins Mark – Wie ich Krebs bekam und mein Leben aufräumte“ am Donnerstag, dem 4. Mai, um 19.30 Uhr, der Eintritt beträgt 15 Euro. Schwarz kennt sich aus mit existenziellen Verwerfungen, und als ein Mann der Komik und Selbstironie, begibt er sich mit diesem Buch nicht nur auf eine Reise durch die Sonderwelten der onkologischen Therapie, sondern auch auf die Nachtseite seines Lebens.

Axel Petermann liest aus „Im Auftrag der Toten - Cold Cases - Ein Profiler ermittelt - Ungelösten Morden auf der Spur“ am Montag, dem 20. November, um 19.30 Uhr, der Eintritt beträgt 22 und im Vorverkauf 15 Euro. Der Autor hat als Leiter einer Mordkommission in Bremen und stellvertretender Leiter im Kommissariat für Gewaltverbrechen mehr als 1000 Fälle bearbeitet, in denen Menschen eines unnatürlichen Todes starben.

Eine Comedyshow mit Tatjana Meissner gibt es unter dem Titel „Ich komme zweimal!“ am Mittwoch, dem 29. November, um 19.30 Uhr, und dafür Karten für 22 Euro (Vorverkauf 15 Euro). Die Kabarettistin kommt dabei mit intelligentem Humor, frivolen Anspielungen, weiblichem Charme, amüsanten aber scharfsinnigen Texten und geistreicher Zweideutigkeit.