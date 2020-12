Trotz Lockdown: Bibliotheken im Ilm-Kreis verleihen weiter

Von der temporären Schließung bis mindestens 10. Januar sind auch die Bibliotheken des Ilm-Kreises betroffen. Auf frischen Lesestoff müssen Nutzer aber nicht verzichten.

Die Bibliothek in Ilmenau hält ein Ausgabefenster zur Ausleihe bereit, das auch zur Medienrückgabe genutzt werden kann. Dieses Fenster wird zu den gewohnten Öffnungszeiten der Bibliothek zur Verfügung stehen. Ausleihe und Rückgabe erfolgt nur über telefonische Terminvergabe unter Telefon: 03677 / 600420 oder per Mail an bibliothek@ilmenau.de. Zusätzlich werde ein Lieferdienst angeboten. Hierfür kann man sich vorher im Online-Katalog die gewünschten Medien aussuchen und sie dann telefonisch oder per Mail in der Bibliothek bestellen. Immer Mittwochvormittags werden die Medien im Raum Ilmenau kontaktlos nach Hause geliefert.

Die Arnstädter Bibliothek im Prinzenhof bieten ebenso weiterhin einen Abholservice für ihre Nutzer an. Dafür müssen die gewünschten Titel einen Werktag im Voraus per Telefon: 03628 / 640718 oder Mail an bibliothek@kulturbetrieb-arnstadt.de bestellt werden. Die Auswahl der gewünschten Medien ist auch über den Onlinekatalog unter www.kulturbetrieb-arnstadt.de möglich. Die vorbestellten Medien können dienstags und donnerstags zwischen 10 und 16 Uhr am Eingang der Kinderbibliothek abgeholt werden. Die Medienrückgabe erfolgt über den Briefkasten am Haupteingang.

Im Frühjahr wurden die Angebote in beiden Städten gut genutzt. Daher wurde diese Art der Medienausgabe auch sofort wiederbelebt, damit sich Bibliotheksnutzer weiterhin mit Büchern, CDs und anderem mehr versorgen können. Per Telefon informieren die Mitarbeiter auch über andere Fragen der Bibliotheksnutzung im Lockdown.