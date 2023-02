Bierbrauen mit allen Sinnen in Elgersburg

Elgersburg. Die Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau bietet im April einen neuen Kurs an – Anmeldung bereits jetzt möglich.

Einen Bier-Braukurs gibt es auf Schloss Elgersburg für alle Genießer. Er findet am Sonntag, 16. April, von 10 bis 16 Uhr statt und bietet die Möglichkeit, selbst einmal Bier zu brauen. Innerhalb des Kurses der Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau erleben die Teilnehmenden das Brauverfahren live, mit allen Sinnen, erhalten Einblicke in die Vielfältigkeit der Geschmacksrichtungen, begleitet von Wissenswertem rund um die Geschichte des Bieres, das Brauhandwerk und Stile des Bieres. Abgerundet wird der Kurs durch eine Einführung in die Rohstoffkunde sowie Verkostung des Bieres.

Schriftliche Anmeldung in der Geschäftsstelle der Volkshochschule Ilmenau, Bahnhofstraße 6 oder online unter www.vhs-arnstadt-ilmenau.de.