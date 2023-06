Bitterböser Psychothriller aus Unterpörlitz

Sex und Gewalt in New York: Die Unterpörlitzer Autorin Jacqueline Knedlik stellte bei einer Lesung im Arnstädter Buchkombinat ihren Psychothriller „In ihrem Schatten“ im Buchkombinat in Arnstadt vor.

Das Buchkombinat des THK-Verlags in Arnstadt ist am Mittwochabend Schauplatz eines literarischen Blutbads. Eine kleine Runde Interessierter lauscht gespannt den albtraumhaften Geschehnissen aus „In ihrem Schatten“ von Jacqueline Knedlik. Der Psychothriller handelt von der Büroangestellten Macy Walsh, die in New York immer tiefer in ein Netz aus Sex und Gewalt gerät.

Das Buch ist im März dieses Jahres im THK-Verlag erschienen. Der Roman ist Knedliks erstes professionell verlegtes Werk. Allerdings gibt es einen Vorgänger mit dem Namen „Die Zwillingshure“, den sie im Eigenverlag veröffentlichte.

True Crime als Quelle der Inspiration

Die Unterpörlitzer Autorin ist alleinerziehende Mutter zweier Töchter. Beide sitzen während der Lesung an ihrer Seite. Das Schreiben sei schon immer ein Teil von ihr gewesen. Die Grundlagen habe sie sich selbst beigebracht. In einem Fernstudium an der ILS Hamburg habe sie vor zwei Jahren einen Kurs zum Thema Schreiben begonnen, den sie vor Kurzem abgeschlossen habe.

Dass ihr Roman in New York spielt, habe mit der Fernsehserie „Die Schöne und das Biest“ zu tun: „Es spielt in der Stadt und die Bilder und Orte dort haben mich inspiriert“, erklärt sie. Durch ihre Liebe zu True Crime habe sie sich dann für einen Krimi entschieden. „Diese Geschichten sind für mich einfach sehr interessant, auch wenn gleichzeitig verabscheuungswürdig.“ Zehn Jahre seien in das Buchprojekt geflossen. Sie habe nebenbei daran gearbeitet, während sie sich um ihre schwer kranke Tochter gekümmert habe.

Die Lesung ist in verschiedene Teile aufgebaut. Knedlik liest mehrere Passagen aus ihrem Buch vor. Diese spalten sich in einzelne Szenen. Sie behandeln jeweils die Perspektive der Hauptprotagonistin Macy Walsh, die sich mit ihrem gewalttätigen Freund Kevin auseinandersetzen muss und diesem schlussendlich die Stirn bietet.

Ablehnung führt zu bösartigen Rachegelüsten

Kontrastiert wird ihr Leidensweg von der Geschichte der Prostituierten Cathrine. Am Ende ihrer ersten Szene ermordet sie einen ihrer Freier. In ihrer zweiten Szene erfährt sie Ablehnung durch einen Geliebten, an dem sie sich daraufhin rächen will.

Verleger Frank Kuschel zeigt sich sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit. Der Verlag habe nicht viel bearbeiten müssen. Auch das Cover sei von Knedlik gekommen und den Titel habe ihre ältere Tochter erdacht. Beides spiele eine wichtige Rolle in der Handlung.

Pläne für neue Projekte gebe es bereits. So habe sie begonnen, an einem weiteren Krimi und Sachbuch zu arbeiten. Zudem schreibt sie gerne Gedichte, die sie auf ihren Facebook- und Instagram-Kanälen teilt.