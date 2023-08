Bittstädt feiert „20 Jahre Zeltkirmes“

Bittstädt. In Bittstädt wird vom 11. bis 13. August zur Zeltkirmes mit Livebands und DJ kräftig gefeiert.

In Bittstädt wird von Freitag, 11. August, bis Sonntag, 13. August, „20 Jahre Zeltkirmes“ gefeiert. Los geht die große Partysause, die von der Kirmesgesellschaft des Ortes veranstaltet wird, am Freitagabend um 20 Uhr beim Kirmestanz mit der Showband „XtraWild“. Während des Tanzabends am Samstag spielt ebenfalls ab 20 Uhr die Liveband „Synchron“. Zum zünftigen Frühshoppen wird am Sonntag ab 10 Uhr eingeladen. Für ordentlich Stimmung sorgt dann die Blaskapelle „Pivovanka“. Den Abschluss des Kirmeswochenendes bildet ab 15 Uhr der Kindertanz mit DJ Reussi.

Mehr Informationen gibt es online unter: https://www.facebook.com/KirmesgesellschaftBittstaedt