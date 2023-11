Bittstädt. Darauf können sich im Advent Familien freuen:

Zum Bittstädter Weihnachtszauber wird vom 2. bis zum 30. Dezember nach Bittstädt eingeladen. Familien können an 26 liebevoll dekorierten Stationen das Reich der Märchen erkunden. Los geht es am Spielplatz, an jeder Station gibt es einen Hinweis darauf, wo sich die nächste Station befindet. Der Rundgang ist sowohl im Hellen als auch nach Einbruch der Dunkelheit bezaubernd und lockt bereits seit einigen Jahren auch Auswärtige in das Dorf. Eröffnet wird der Weihnachtszauber am 2. Dezember, wenn in Bittstädt auch Weihnachtsmarkt ist.