Die Kirche Sankt Peter und Paul in Elxleben.

Bläserandacht in der Kirche in Elxleben

Elxleben. Zu Bläserandacht mit dem Posaunenchor des Kirchgemeindeverbandes Elxleben-Witzleben wird am 16. November nach Elxleben eingeladen.

Der Posaunenchor des Kirchgemeindeverbandes Elxleben-Witzleben veranstaltet zum Buß- und Bettag am Mittwoch, 16. November, um 19 Uhr eine Bläserandacht in der Kirche Sankt Peter und Paul in Elxleben. Im Namen des Chores lädt Kantorin Beate Friedrich alle Interessierten herzlich zur Veranstaltung ein.