Bläserquartett umrahmt Ausstellung zu Arnstädter Ansichten

Die Mädchen und Jungen der Klasse 6b von der Emil-Petri-Schule in Arnstadt haben sich am Dienstagnachmittag in Schale geschmissen. Sie erlebten, wie auch das Bläserquartett der Schule mit Theo, Jannik, David und Marius, eine Premiere im Gebäude der Wohnungsbaugesellschaft (WBG) Arnstadt. Die Schüler haben nämlich im Kunstunterricht in den letzten Wochen zusammen mit ihrem Lehrer Michael Pohle verschiedene Arnstädter Stadtansichten gezeichnet und gemalt. Die schönsten Arbeiten sind ab sofort in der WGB-Zentrale zu besichtigen. So zeichneten Jasmin und Anna-Lena ein altes Fachwerkhaus und Ashley und Philo die neu gestalten Wohnhäuser an der Weiße. Wie WBG-Chef Detlef Möller zur Ausstellungseröffnung sagte, soll diese Ausstellung kein Einzelfall bleiben.