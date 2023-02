Blaunasien lädt Freunde des Karnevals ein

Stadtilm. Darum präsentiert sich Stadtilm in Weiß-Blau:

Kräftig gefeiert wird am heutigen Samstag in Stadtilm. Um 11.11 Uhr übernehmen die Karnevalisten den Rathausschlüssel, um 13.11 Uhr setzt sich der Faschingsumzug in Bewegung. Traditionell gibt es in Blaunasien dann nicht nur bunt geschmückte Wagen zu bestaunen. Die Vereine rufen auch zum Schmücken der Häuser auf. Dem kommen viele Bewohner, wie hier in der Erfurter Straße, gern nach. Die drei am schönsten geschmückten Häuser und Schaufenster werden jeweils prämiert. Das hat in Stadtilm eine lange Tradition.