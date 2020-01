Blick in die Vergangenheit

Als ich dieser Tage in meinem Schreibtisch kramte, stieß ich auf ein Kästchen mit Visitenkarten, schon leicht eingestaubt. Also schnell mal durchgeschaut.

Vieles davon konnte ich gleich in den Papierkorb werfen. Ich fand Kärtchen mit Namen von Menschen, an die ich mich beim besten Willen nicht mehr erinnern kann. Auch Vereine waren dabei, die sich längst aufgelöst haben, oder Thüringer Politiker aus der Zeit vor Rot-Rot-Grün, die schon lange nicht mehr im Amt sind. Etwas wehmütig wurde ich bei den Visitenkarten von Solarfirmen am Erfurter Kreuz, die es nicht mehr gibt, oder vom Kurator der Fachhochschule Kunst in Arnstadt.

Aber es blieb auch ein kleiner Stapel übrig. Nicht jede Firma wechselt schließlich alle paar Jahre den Chef oder die Chefin oder zieht ganz von dannen.

Wobei so ein ungeordnetes Sammelsurium an Kärtchen nicht viel bringt, sonst würde es nicht in den Tiefen des Schreibtisches verschwinden. Mit ein paar Clicks im Internet finden sich die Kontaktdaten viel schneller. Dass Visitenkarten deshalb gleich aussterben, kann ich mir trotzdem nicht vorstellen. Zu wissen, mit wem man es zu tun hat und wie sich der Gegenüber genau schreibt, ist immer hilfreich.