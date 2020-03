Andrea Kirchschlager leitet das Stadt- und Kreisarchiv in Arnstadt, hier mit einem Zeitungsband von vor 100 Jahren.

Arnstadt. Zum 10. Tag der Archive in Arnstadt wird eine Ausstellung zur Industriegeschichte zu sehen sein.

Blick in Heiratsbücher und alte Zeitungen

Vor 100 Jahren lief im Filmpalast der Stummfilm „Die Pest in Florenz“. In den Weißen Hahn wurde zum Preisskat und in das Restaurant Zum Jonastal zum Maskenball eingeladen. Neue Zuckerpreise, politische Entwicklungen – das und noch viele mehr steht im Arnstädter Anzeiger vom 7. März 1920.

Sorgfältig gebunden, hat die Zeitung die Jahrzehnten im Stadt- und Kreisarchiv überdauert. Wer möchte, kann sie sich am nächsten Samstag, genau 100 Jahre später, zum 10. Tag der Archive anschauen. Neben der Archivbesichtigung ist es möglich, Näheres zur Archivarbeit zu erfahren. In den Räumen Am Plan lagert derzeit ein Bestand von etwa 2000 laufenden Metern Akten und Sammlungsbeständen. Dabei stammt die älteste Urkunde aus dem Jahre 1332. „Wir archivieren die Bestände der Stadt Arnstadt vom Mittelalter bis heute sowie von den Gemeinden des Altkreises Arnstadt“, erklärt Archivleiterin Andrea Kirchschlager. Fotos, Vereinsakten, Nachlässe gehören ebenfalls zum geschichtlichen Gedächtnis der Stadt. Für den Altkreis Ilmenau gibt es einen separaten Archivstandort, der am 7. März allerdings nicht öffnet. Neben Ortschronisten gehören Schüler und Studenten, die für Belegarbeiten recherchieren, ebenso zu den Besuchern wie Architekten und Bauherren, die Bauakten einsehen wollen. Die Personenstandsbücher wiederum locken Genealogen, also Familienforscher, an. Eine neue Ausstellung im Archiv widmet sich ab Samstag Arnstädter Unternehmen aus der Zeit der Industrialisierung. Dabei handelt es sich um einen Teil der Sonderschau, die bereits im Schlossmuseum zu sehen war, und unter andere die Handschuhfabrik Liebmann & Kiesewetter, die Brauerei Kürsten sowie die Nähmaschinenfabrik Rudolf Ley in den Fokus rückt. Die Bildtafeln wird Andrea Kirchschlager mit einigen historischen Dokumenten ergänzen. Auch eine 100 Jahre alte Gesetzessammlung zu Thüringen will sie den Besuchern zeigen. 10. Tag der Archive im Stadt- und Kreisarchiv Arnstadt, Am Plan 2, 7. März, 10 bis 16 Uhr