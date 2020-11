Blinde Katzendame in Arnstadt gefunden

Heute möchte die Tierheimmitarbeiterin Sarah Muth zwei Katzen vorstellen, zu denen erst einmal die Besitzer gesucht werden. Hierbei geht es um eine blinde, ungefähr zehn Jahre alte Katzendame. Sie wurde am Donnerstagnachmittag in Höhe der Stadtwerke im Elxlebener Weg in Arnstadt auf der Straße gefunden. Sie drehte sich im Kreis und war orientierungslos. Die Finder vermuteten, dass das Tier angefahren wurde, und informierten die Tierheimmitarbeiter. Zum Glück waren keine äußere Verletzungen zu erkennen. Trotz ihrer Blindheit hat sie sich schnell in ihrer neuen Unterkunft zurechtgefunden und erfolgreich den Futternapf und das Katzenklo gefunden. Sie ist sehr verschmust und scheint aus einer Wohnungshaltung zu stammen. Wer kennt diese Katze oder wer vermisst die alte Lady?

Diese Katze irrte in der Wohnscheibe in Arnstadt im Keller umher. Foto: Hans-Peter Stadermann

Eine zweite Katzendame möcht Sarah Muth vorstellen. Diese Samtpfote mit Schildpattmuster kam auch am Donnerstag in das Tierheim nach Großliebringen. Die junge Katzendame irrte in den Gängen der Wohnscheibe in Arnstadt in der Dr.-Mager-Straße umher. Sie ist sehr zutraulich, verschmust, ist höchst wahrscheinlich ein Wohnungstier und wird sicherlich schon sehr vermisst. Auch für diese Katze wird nun erst einmal der Besitzer gesucht.

Kontakt zum Tierheim in Großliebringen: Telefon 03629/802341