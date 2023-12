Blinden- und Sehbehindertenverband Ilm-Kreis zieht Jahresbilanz 

Arnstadt Die Mitglieder beschäftigen sich intensiv mit der Wahl und sprechen ihre Anliegen deutlich an

Das Superwahljahr 2024 beschäftigt auch den Blinden- und Sehbehindertenverband Ilm-Kreis. „Wir haben Wahlprüfsteine erstellt und an die Parteien gesandt“, erzählte Vorsitzender Dennis Ring zur Mitgliederversammlung, die mit einer Weihnachtsfeier verbunden war. „Wir versuchen mit jeder Partei ins Gespräch zu kommen und unsere Anliegen und Probleme weiterzugeben. Es ist sehr wichtig, dass diese in die Öffentlichkeit getragen werden.“

Ein Problem, das ganz oben auf der Agenda steht: das Blindengeld. „Es gab zwar dieses Jahr eine Erhöhung, aber es liegt in Thüringen immer noch unter dem anderer Bundesländer, zum Beispiel Bayern. Das ist nicht nachzuvollziehen, wir sind doch gleich blind“, kritisierte Dennis Ring. „Wir sind für ein bundeseinheitliches Blindengeld.“

Ebenfalls auf der Agenda: Taxigutscheine. „In einigen Bundesländern gibt es das, dass man Marken für einige Taxifahrten im Monat bekommt“, erklärte Dennis Ring. „Die Taxipreise sind stark angestiegen. Das belastet unsere Mitglieder finanziell sehr.“ Wie sehr, das rechnete Vorstandsmitglied Marianne Webel vor: „Ich wohne in Geschwenda, wenn ich zu unserem monatlichen Stammtisch nach Ilmenau fahre, kostet mich das 70 Euro. Essen und Trinken will man auch noch etwas. Da bin ich im Jahr bei tausend Euro - so viel Geld habe ich nicht.“

Auch das Thema Barrierefreiheit will der Verband ansprechen, dies vor allem auf kommunaler Ebene. „Da muss sich noch einiges tun“, sagte Dennis Ring. Deshalb wolle man sich mit der Arbeitsgruppe barrierefreies Arnstadt vernetzen, denn gemeinsam könne man mehr erreichen. „Zum Beispiel geht es um die Situation am Bustreff. Früher hatte jeder Bus seinen eigenen Bussteig, heute halten alle durcheinander. Das ist nicht nur für uns Blinde kompliziert, sondern auch für ältere oder Leute mit Kinderwagen, wenn dann alles durcheinander läuft, da die Steige nicht wirklich breit sind“, so Dennis Ring. Sorgen bereitet auch, dass der Bundesfreiwilligendienst des Büromitarbeiters im kommenden Jahr ausläuft und noch keine Anschlussförderung steht.

Doch auch Schönes hatte Dennis Ring zu berichten, mit Blick auf die drei Feste, die es im kommenden Jahr wieder geben soll. Gut kam auch der Infoveranstaltung zum Thema Hilfsmittel an. Auch das plane man 2024 wieder, dann in Zusammenhang mit dem Selbsthilfetag des Landkreises. „So hoffen wir, neue Mitglieder zu gewinnen“, sagt Dennis Ring. Denn aktuell hat der Kreisverband nur noch 37 Mitglieder, es fehle vor allem an jüngeren Leuten.