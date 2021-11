Arnstadt. Spezialfirma begutachtet historische Granate

Für Aufsehen sorgte am Sonntag eine in der Tambuchstraße, in der Nähe eines Kleidercontainers, gefundene historische Granate, meldet die Polizei. Polizei und Feuerwehr arbeiteten Hand in Hand bis eine Spezialfirma das Relikt sicherstellte. Die fand heraus, dass es sich bei dem Gegenstand um einen "Blindgänger" handelte, von dem keine Gefahr ausging.

