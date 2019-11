Bislang habe sogar ich das begriffen: Wer im Fußball die meisten Tore schießt, der gewinnt und/oder kommt weiter. So weit, so gut. Ach ja: Und Schluss mit lustig ist erst, wenn der Schiedsrichter pfeift.

Nun gibt es ja im nächsten Jahr die EM. Für alle Fußballmuffel: Das ist die Europameisterschaft. Und da hätte Deutschland nach dem neuen Modus Operandi sogar richtig gute Chancen gehabt, wenn es alle Spiele in der Nations-League und auch alle acht Partien in der EM-Quali verloren hätte. Die Mannschaft hätte es da jetzt vermutlich in den Play-Offs mit solchen Angstgegnern wie Rumänien oder Ungarn zu tun. Würde sie dann nur diese zwei Spiele gewinnen, wären wir dabei. So ein Blödsinn.

Da lobe ich mir doch die Fußballspiele meines heimischen SF Elxleben in der Kreisklasse. Gewinnen die, bleiben die oben und steigen auf. Außerdem gibt’s bei deren Heimspielen immer Bier und Bratwurst ohne langes Anstehen. Da kann sich sogar manch ein Bundesligist eine Scheibe abschneiden. Aber egal: Deutschland hat bekanntlich nicht alle oben erwähnten Spiele verloren und ist bei der EM auch ohne Nachsitzen dabei. Wer Gruppengegner wird, weiß man erst Ende März. Da müssen der Bundes-Jogi und wir also noch ein bisschen Geduld haben. Zum Glück spielen da die Sportfreunde schon wieder.