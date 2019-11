Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Blödes Gepiepse und Geblinke

Die Europäische Union will, dass bald in allen Autos Aufmerksamkeitsassistent, ein Fahrermüdigkeitserkennung, Soft- und Hardware für das Notbremsen beim Rückwärtsfahren, ein Spurassistent oder Notbremssysteme eingebaut werden.

Prima. Das bedeutet noch viel mehr Gepiepse und Geblinke. Schon jetzt regt es mich auf, wenn mein Auto mir sagt, dass ich nur noch 80 Liter im Tank habe und wahrscheinlich auf dem Weg von Elxleben nach Arnstadt liegen bleiben werde. Jedenfalls wenn ich über Ilmenau fahre, wie es mir das chinesische Navi in ebendieser Sprache rät. Ich habe noch nicht begriffen, wie ich da deutsch einstelle. Als ob ich zu blöd für die Tankanzeige wäre.

Zwar hat man ja schon jetzt oft das Gefühl, der einige ihre Fahrerlaubnis beim Bäcker gekauft habe. Und wer sich beim Einparken blind auf irgendein System verlässt, der könnte verlassen sein. Im blödesten Fall von seiner Versicherung. Die Ausrede, das habe man nicht gelernt und dafür gibt es doch Systeme, gilt dann wohl nicht.

Neulich bin ich mal wieder von Alkersleben nach Elxlebebn in einem alten R5 gefahren. Der hatte noch Kurbeln für die Scheiben und nur Hebel und Knöpfe für Blinker, Scheibenwischer und Licht. Was war ich aufmerksam. Und was hat das auch noch für Spaß gemacht. Ein Gefühl, das künftige Generationen wohl nie erleben werden.