Blümchen kaufen im Januar

Beim Blick auf das Thermometer wusste ich es schon. Das zeigte Dienstagnachmittag so um die zehn Grad – im Plusbereich. Und da kam sie, die Frage, die ich erwartetet hatte: Wollen wir am Wochenende Blümchen kaufen? Ein Geburtstag stand nicht an, also fragte ich: Wofür? Für die Terrasse und den Garten, wurde mir mitgeteilt.

Da mir untersagt wurde, die Augen zu verdrehen, atmete ich drei Mal ganz tief durch. Leise – versteht sich. Und googelte die Wetterprognosen. Ich kann zwar nicht gerade behaupten, dass ich im Augenblick große Sympathien für Amerika hege, aber bei der amerikanischen Wetterbehörde hoffe ich doch auf eine gewisse Seriosität. Und die macht wenigstens ein bisschen Hoffnung auf einen eventuell möglichen Wintereinbruch in hiesigen Gefilden. Beim „ob überhaupt“ und „wenn ja, wann“ streiten sich aber auch die amerikanischen Gelehrten noch.

Mein Vorschlag, wir könnten doch die Kakteen rausstellen, wurde mit „Du willst ja nur nicht mit einkaufen gehen“ gekontert. Ich fühlte mich durchschaut. Jetzt hoffe ich für mich und für die Kakteen, dass er doch noch kommt, der Wintereinbruch. Und zwar bald. Denn ansonsten sehe ich mich im Gartenmarkt Blümchen für draußen kaufen – und das im Januar.