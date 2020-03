Frühblüher in Niederwillingen in der „Alte Bahnhofstraße“

Blütenpracht in Niederwillingen

Vielerorts, so auch in Niederwillingen wie hier vor dem Fachwerkhaus in der Alten Bahnhofstraße, sind tausende Frühblüher schon aktiv und fallen mit ihren frischen Farben richtig auf. Zu den ersten Frühblühern zählen natürlich die Schneeglöckchen, dann folgen die Krokusse und Märzenbecher. Wenig später, sollten die Temperaturen weiter steigen, blühen dann auch die Tulpen, Ranunkeln, Primeln, Stiefmütterchen und Hyazinthen in den Gärten und einigen Parks.