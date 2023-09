Blütenpracht mit farbenfrohen Zinnien in Stadtilm

Stadtilm. In der Baumallee in Stadtilm blühen die Zinnien in vielen Farben.

Vor dem Einfamilienhaus von Günther Schmidt (Foto) und seiner Lebensgefährtin Elfriede Göbel in der Baumallee in Stadtilm blühen auch in diesem Jahr ihre Lieblingsblumen, die „Zinnien“, in den Farben Rot, Violett, Orange, Gelb und Weiß. Meistens zieht das viele Schmetterlinge an. Von Juni bis in den Herbst bleibt die Blumenpracht erhalten und erfreut so manchen Besuch. Dann kommt die Zeit für den 85-jährigen Hobbygärtner für mehr Zeit zum Werkeln in seiner Garage. Der Wiederaufbau von alten Mopeds ist seine Welt.