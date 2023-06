Blutspendeangebot in Dienstedt

Der Dorf- und Heimatverein Dienstedt und Oesteröda lädt am 16. Juni zur Blutspende in Dienstedt ein.

Dienstedt. Im Dienstedter Bürgerhaus kann am 16. Juni wieder Blut gespendet werden.

Zur Teilnahme an der Blutspende bittet der Dorf- und Heimatverein Dienstedt und Oesteröda alle Freiwilligen am Freitag, 16. Juni, in das Bürgerhaus in der Rudolstädter Straße 54 in Dienstedt zu kommen. Das Angebot startet um 15 Uhr und läuft bis 19 Uhr. Die Spenden, auch Vollblutspenden genannt, werden in einer Kollaboration mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) abgenommen.

Unter dem Motto „Der Rost brennt für alle Blutspender“ will der Dorf- und Heimatverein viele Spender begrüßen. Für die Teilnahme bittet das DRK alle Interessierten, zuvor einen Termin zu reservieren. Die Vollblutspende bildet einen wichtigen Beitrag zur Akuthilfe in verschiedenen medizinischen Fällen, wie bei Unfällen oder in der Krebstherapie.

Das Mindestalter für die Teilnahme liegt bei 18 Jahren. Laut DRK müssen zwischen zwei Spenden mindestens 56 Tage liegen. Innerhalb eines Jahres könne ein Mann insgesamt sechsmal eine Vollblutspende durchführen lassen, eine Frau viermal.

Mehr Infos und Terminreservierung unter: www.drk-blutspende.de/blutspendetermine/termine?term=99326+Ilmtal+OT+Dienstedt